«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 23 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Металлург» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.60.



«Когда «Салават» один за другим проиграл четыре домашних матча, все только пожимали плечами. Мол, ну это же «Салават», который отродясь дома дурака валяет. Сейчас поедет на выезд, и там полетят от всех клочки по закоулочкам. «Салават» поехал и в первом же гостевом матче влетел с грохотом и под фанфары не бог весть какому «Барысу». И тут вдруг стало ясно, что уфимцы не валяли дома дурака, а вместе со всеми влетели в функциональную яму, из которой пока не могут выбраться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А на повестке дня у них Магнитогорск. И «Магнитка», которая, в отличие от «Салавата», из этой ямы вылезла и сейчас преодолевает последние её последствия. Преодолевает тяжело, но уверенно. Понятно, что против «Магнитки» уфимцы будут играть совсем не так, как в братском Казахстане, но хватит ли у них сил на «Магнитку»?



И тут самое время вспомнить, что, по статистике личных встреч, «Магнитка» играет с «Салаватом» не просто тяжело, а архитяжело. Да, у магнитогорцев есть общее преимущество, которое они наработали в основном в плей-офф. Но в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Магнитогорске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, у «Салавата» семь побед. В том числе и две из двух в предыдущем сезоне.



Вывод: предположу матч упорный, но не слишком обильный на голы. «Салават» вообще забивает немного, а «Магнитка» хоть и выигрывает, но тоже в основном низовые матчи. Думаю, тотал в этой игре не превысит 7.5. А по итогам этого противостояния «Магнитка» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. И вроде бы объективно магнитогорцы сильнее, но не любят они дома играть против «Салавата». Особенно в регулярном сезоне», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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