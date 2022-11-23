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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.69.

«Игра пройдёт в Самаре. Знаю, что организаторы планируют шоу перед началом матча. Не вижу причин, по которым команды не смогут показать хороший интересный футбол с большим количеством голевых моментов и голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартаку» достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе первое место. Ну а «Крылья» останутся на третьем месте, что неплохо, так как сетка для них будет слабее.

Обе команды выставят сильнейшие составы. Думаю, что поле будет в нормальном состоянии.

Нет смысла играть на оборону, вполне можно показать хороший атакующий футбол. Тем более Абаскаль и Осинькин любят именно такой вариант развития событий.

Конечно, фаворит – «Спартак». Но в таком матче может быть всё что угодно. Ставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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