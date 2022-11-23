Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на встречу Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на встречу Кубка России
Комментарии

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в рамках Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«Спартак» отправляется в Самару, и с учётом того, что экономить силы на чемпионат командам не надо, составы будут близкими к оптимальным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» неплохо играет в Самаре – с 2016 года одни победы. Но сейчас непонятно, кто лучше готов, поэтому будем использовать вариант тотал больше 2.5 и обе забьют. Коэффициент приличный, команды атакующие, поэтому есть чуйка, что зайдёт наверняка», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Теннисист из США предложил не давать очки за 0:0 на групповом этапе ЧМ.

Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

«Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Куябы» Энрике.

«Контакты есть». Сутормин — о новом контракте с «Зенитом».

Глик заявил, что является фанатом Головина.

«Крылья Советов» — «Спартак». Квинси Промес потеряет настрой «Крылья Советов» — «Спартак». Квинси Промес потеряет настрой
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022