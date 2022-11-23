«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на встречу Кубка России

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в рамках Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.
«Спартак» отправляется в Самару, и с учётом того, что экономить силы на чемпионат командам не надо, составы будут близкими к оптимальным.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Спартак» неплохо играет в Самаре – с 2016 года одни победы. Но сейчас непонятно, кто лучше готов, поэтому будем использовать вариант тотал больше 2.5 и обе забьют. Коэффициент приличный, команды атакующие, поэтому есть чуйка, что зайдёт наверняка», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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