«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Локомотив».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.15.
«Несмотря на чемпионат мира, продолжается Кубок России. Поговорим об игре «Краснодар» — «Локомотив».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Чем интересна данная игра? Во-первых, сменились тренеры у команд. Если у «Локомотива» есть постоянный тренер Галактионов, то у «Краснодара» на место главного тренера после недавнего разгромного поражения никого ещё не взяли.
Галактионову предстоит очень много работы в «Локомотиве». Думаю, что ему нужно будет перестраивать абсолютно всё. В двух матчах на Кубок он будет просматривать футболистов – думать, кого из футболистов оставить, какие позиции усилить, поэтому игроки будут стараться проявить себя, чтобы остаться в команде.
У «Краснодара» есть поставленная игра, поэтому новому тренеру не придётся ничего ломать, а только нужно добавить психологии. Проблема «Краснодара» в том, что у него нет ярко выраженных лидеров.
Хочу сделать два прогноза на эту игру. Если брать очные матчи этих команд, то в последнее время побеждает та, которая играет дома. У «Краснодара» лучше поставлена игра, он сейчас просто сильнее. Моя ставка – победа «Краснодара», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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