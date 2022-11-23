«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Локомотив».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.15.



«Несмотря на чемпионат мира, продолжается Кубок России. Поговорим об игре «Краснодар» — «Локомотив».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Чем интересна данная игра? Во-первых, сменились тренеры у команд. Если у «Локомотива» есть постоянный тренер Галактионов, то у «Краснодара» на место главного тренера после недавнего разгромного поражения никого ещё не взяли.



Галактионову предстоит очень много работы в «Локомотиве». Думаю, что ему нужно будет перестраивать абсолютно всё. В двух матчах на Кубок он будет просматривать футболистов – думать, кого из футболистов оставить, какие позиции усилить, поэтому игроки будут стараться проявить себя, чтобы остаться в команде.



У «Краснодара» есть поставленная игра, поэтому новому тренеру не придётся ничего ломать, а только нужно добавить психологии. Проблема «Краснодара» в том, что у него нет ярко выраженных лидеров.



Хочу сделать два прогноза на эту игру. Если брать очные матчи этих команд, то в последнее время побеждает та, которая играет дома. У «Краснодара» лучше поставлена игра, он сейчас просто сильнее. Моя ставка – победа «Краснодара», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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