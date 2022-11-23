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Португалия — Гана: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Португалия — Гана: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Португалии и Ганы. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.41. Шансы Ганы оценили коэффициентом 9.20, а ничья идёт за 4.80.

Букмекеры считают, что матч Португалия — Гана не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.00, а ТМ 2.5 идёт за 1.90.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.30. Гол Португалии оценивают в 1.12, а на то, что отличится сборная Ганы, можно поставить за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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