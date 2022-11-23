Эксперты назвали шансы Германии выиграть ЧМ-2022 после поражения от Японии

Сборная Германии начала ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Японии — 1:2. Бундестим открыла счёт: на 33-й минуте пенальти реализовал Илкай Гюндоган. До середины второго тайма немцы имели большое преимущество и могли забить ещё не раз, но в итоге не реализовали свои моменты. А японцы дважды поймали соперника на контратаке: отличились Рицу Доан и Такума Асано. Отыграться команда Ханс-Дитера Флика не смогла.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры оценили шансы Германии выиграть ЧМ-2022, несмотря на поражение от Японии. Поставить на то, что сборная Германии победит, можно с коэффициентом 20.00, это примерно 5% вероятности.



Фаворитом аналитики считают Бразилию, на её победу дают коэффициент 4.50. Также в числе главных фаворитов команды Франции (7.50), Англии (8.00) и Испании (9.00).



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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