Эксперты назвали шансы Германии выиграть ЧМ-2022 после поражения от Японии

Сборная Германии начала ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Японии — 1:2. Бундестим открыла счёт: на 33-й минуте пенальти реализовал Илкай Гюндоган. До середины второго тайма немцы имели большое преимущество и могли забить ещё не раз, но в итоге не реализовали свои моменты. А японцы дважды поймали соперника на контратаке: отличились Рицу Доан и Такума Асано. Отыграться команда Ханс-Дитера Флика не смогла.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры оценили шансы Германии выиграть ЧМ-2022, несмотря на поражение от Японии. Поставить на то, что сборная Германии победит, можно с коэффициентом 20.00, это примерно 5% вероятности.
Фаворитом аналитики считают Бразилию, на её победу дают коэффициент 4.50. Также в числе главных фаворитов команды Франции (7.50), Англии (8.00) и Испании (9.00).
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Футболисты сборной Германии прикрыли рты руками перед игрой с Японией.
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Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
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