Швейцария — Камерун: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2022

24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Швейцарии и Камеруна. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Швейцарии можно с коэффициентом 1.77. Шансы камерунцев оценили коэффициентом 5.50, а ничья идёт за 3.60.
Букмекеры считают, что матч Швейцария — Камерун не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.33, а ТМ 2.5 идёт за 1.68.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.23. Гол Швейцарии оценивают в 1.21, а на то, что отличится сборная Камеруна, можно поставить за 1.77.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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