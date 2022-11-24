Испания — Коста-Рика: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто забивал

23 ноября состоялся матч в рамках группового этапа ЧМ-2022 между командами Испании и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу европейской команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.
Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры, а затем голом отметился Гави. Остальные мячи были забиты в самой концовке матча: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 90-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 90+2-й минуте.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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