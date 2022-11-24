Марокко — Хорватия: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил, как сыграли
Поделиться
Игра 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Хорватии завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетили 59 407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также прошёл 23 ноября и завершился победой бельгийцев – 1:0.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Бастиан Швайнштайгер: поражение от Японии — не несчастный случай.
Тьяго Силва: на ЧМ-2022 увидим более сильную версию Неймара.
Полузащитник сборной Марокко: мне нравится Кокорин.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 23 ноября 2022
-
23:59
-
21:06
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
Партнерский контент