Германия — Япония: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, кто забил

23 ноября состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Японии. Игра завершилась сенсационной победой японцев – 2:1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первые полчаса встречи прошли при полном доминировании сборной Германии. Благодаря этому бундестим смогла выйти вперёд на 33-й минуте, когда полузащитник Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол в штрафной на Давиде Рауме.
Долгое время встреча проходила под диктовку Германии, однако на 75-й минуте Япония сумела сравнять счёт благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперёд, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог. В оставшиеся минуты Германия пыталась сравнять счёт, но Япония уверенно отражала атаки. Встреча завершилась победой Японии со счётом 2:1.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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