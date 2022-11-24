Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

«Металлург» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт
Комментарии

В Магнитогорске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На шестой минуте Михаил Фисенко вывел магнитогорскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Коробкин и Григорий Дронов. На 28-й минуте Денис Зернов с передачи Анатолия Никонцева удвоил преимущество «Металлурга». На 49-й минуте Сергей Шмелёв отыграл один гол, но на большее уфимцев не хватило.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Козлов заявил, что горд игроками «Салавата Юлаева», несмотря на поражение.

«Каролина» продлила контракт с Петром Кочетковым.

Знарок рассказал, почему назначил капитаном Илью Сафонова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022