«Крылья Советов» — «Спартак»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт

23 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали московский «Спартак».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя красно-белые владели небольшим преимуществом. Благодаря этому подопечные Гильермо Абаскаля сумели выйти вперёд на 56-й минуте: Квинси Промес навесил в штрафную с углового, Александр Соболев сделал скидку головой, а Никита Чернов головой переправил мяч в ворота. На 74-й минуте самарский клуб сравнял счёт, прорвавшись через оборону соперника, — после передачи Гленна Бейла гол забил Александр Коваленко. Менее чем через минуту «Крылья Советов» ушли в опасную контратаку и вышли вперёд благодаря мячу Сергея Пиняева. В оставшееся время «Спартак» спасти игру не сумел и в итоге уступил со счётом 1:2.
После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Пиняев признался, что плохо видел поле из-за тумана в матче со «Спартаком».
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