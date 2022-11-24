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«Крылья Советов» — «Спартак»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт

«Крылья Советов» — «Спартак»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт
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23 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали московский «Спартак».

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Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя красно-белые владели небольшим преимуществом. Благодаря этому подопечные Гильермо Абаскаля сумели выйти вперёд на 56-й минуте: Квинси Промес навесил в штрафную с углового, Александр Соболев сделал скидку головой, а Никита Чернов головой переправил мяч в ворота. На 74-й минуте самарский клуб сравнял счёт, прорвавшись через оборону соперника, — после передачи Гленна Бейла гол забил Александр Коваленко. Менее чем через минуту «Крылья Советов» ушли в опасную контратаку и вышли вперёд благодаря мячу Сергея Пиняева. В оставшееся время «Спартак» спасти игру не сумел и в итоге уступил со счётом 1:2.

После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.

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