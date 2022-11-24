Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Канада: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто победил

Бельгия — Канада: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто победил
Комментарии

23 ноября проходил матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу европейской команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 44-й минуте Миши Батшуайи забил единственный гол в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Бастиан Швайнштайгер: поражение от Японии — не несчастный случай.

Тьяго Силва: на ЧМ-2022 увидим более сильную версию Неймара.

Полузащитник сборной Марокко: мне нравится Кокорин.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022