Швейцария — Камерун: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Камерун.
Ставка: победа Швейцарии в один мяч за 3.32.
«Сборная Швейцарии довольно уверенно провела отбор на нынешний чемпионат мира, обойдя в группе самих итальянцев. Да и в Лиге наций команда проявила себя весьма внушительно, хотя и уступила незначительно на финише испанцам и португальцам. Недавний проигрыш Гане в контрольной игре не полностью отражает готовность коллектива, который очень хорошо сморится функционально и вряд ли отдаст кому-то очки без борьбы, рассчитывая забраться как минимум в плей-офф.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Камерун с немалым трудом добрался до Катара и имел серьёзные сложности с добычей путевки на мундиаль. После этого сборная и вовсе стала смотреться несколько невзрачно, не выиграв ни разу в четырёх предыдущих встречах. Да, африканцы всегда отличаются добротным в физическом плане составом, но слаженность действий камерунцев пока оставляет желать лучшего. Вряд ли им стоит серьёзно надеяться на выход из группы, учитывая подобравшихся в квартете оппонентов.
На мой взгляд, в этой паре есть фаворит — и это не Камерун. Швейцария имеет преимущество в классе и опыте выступлений на самом высоком уровне, практически всегда играет на самых главных турнирах Европы и мира и будет активна на протяжении всего противостояния. Да, Камеруну вполне по силам сдержать соперника на первых порах, и африканцы даже могут отличиться, но очки они вряд ли возьмут, и я считаю, что уступят минимально по итогу», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
ЧМ-2022 сегодня: календарь матчей на 24 ноября.
Промес ушёл от журналистов после вопроса о сборной Нидерландов.
Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
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