Португалия — Гана: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Португалия — Гана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.13.
«Первые дни чемпионата мира оставили какое-то сумбурное впечатление. Это какой-то праздник VAR и судей, которые по 15 минут добавляют к таймам. Надеюсь, что турнир разгонится и станет похожим на чемпионат мира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Это последний такой турнир для Криштиану Роналду. Это последний турнир для Месси, может быть, и для Неймара. Точно последний для Томаса Мюллера.
Сборная Португалии сыграет первый матч с Ганой. Эти команды уже играли между собой на чемпионате мира в 2014 году. Тогда португальцы оказались сильнее и выиграли со счётом 2:1. Если говорить о командах из так называемой чёрной Африки, то тут всегда речь о дисциплине и собранности. Порой бывают ситуации, когда они начинают делить призовые, ещё не начав играть.
Сборная Ганы неплохо смотрелась в последних товарищеских матчах, обыграла Швейцарию. Но опыт Португалии и значимость турнира для Роналду, ведь, может быть, даже придётся и за него выполнять какую-то работу, дадут о себе знать. В общем, стоит брать победу Португалии с форой (-1.5). Мне кажется, что португальцы вообще могут выиграть с крупным счётом», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
Промес ушёл от журналистов после вопроса о сборной Нидерландов.
Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
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