Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швейцария — Камерун

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Швейцария – Камерун.
Ставка: Камерун не проиграет за 2.12.
«Камерун оставил неоднозначное впечатление зимой на Кубке Африки – в некоторых играх команда казалась безвольной, безынициативной и не слишком мастеровитой, а в других демонстрировала редкую волю к победе, класс и мощь. Что мы увидим в Катаре – загадка, но, думаю, можно быть уверенным в том, что легко с африканцами не будет ни швейцарцам, ни сербам, которые у букмекеров считаются фаворитами.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Про Швейцарию можно сказать примерно то же – впечатление команда Мурата Якина производит неоднозначное, и, несмотря на в целом неплохие результаты, нет ощущения, что она представляет собой грозную силу.
Так что стоит к швейцарцам присмотреться, ну а пока найти «валуй» в первом матче этой группы. Думаю, что с учётом раннего начала встречи (13 часов) и соответствующих климатических условий у Камеруна будут неплохие шансы здесь как минимум не проиграть», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.
Жиру: друзья говорят, что я как хорошее вино.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
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