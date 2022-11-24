Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швейцария — Камерун

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швейцария — Камерун
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Швейцария – Камерун.

Ставка: Камерун не проиграет за 2.12.

«Камерун оставил неоднозначное впечатление зимой на Кубке Африки – в некоторых играх команда казалась безвольной, безынициативной и не слишком мастеровитой, а в других демонстрировала редкую волю к победе, класс и мощь. Что мы увидим в Катаре – загадка, но, думаю, можно быть уверенным в том, что легко с африканцами не будет ни швейцарцам, ни сербам, которые у букмекеров считаются фаворитами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про Швейцарию можно сказать примерно то же – впечатление команда Мурата Якина производит неоднозначное, и, несмотря на в целом неплохие результаты, нет ощущения, что она представляет собой грозную силу.

Так что стоит к швейцарцам присмотреться, ну а пока найти «валуй» в первом матче этой группы. Думаю, что с учётом раннего начала встречи (13 часов) и соответствующих климатических условий у Камеруна будут неплохие шансы здесь как минимум не проиграть», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.

Жиру: друзья говорят, что я как хорошее вино.

Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.

Швейцария — Камерун. Единственный россиянин на ЧМ-2022 расстроится Швейцария — Камерун. Единственный россиянин на ЧМ-2022 расстроится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022