Швейцария — Камерун: прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швейцария – Камерун в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Очень важная встреча, пусть это всего-то старт чемпионата мира. Все в этой группе отлично понимают, что Бразилия — явный фаворит. Не знаю, что должно случиться, чтобы бразильцы не вышли дальше. А у остальных трёх команд есть шансы на второе место. Думаю, они примерно равные, хотя швейцарцев котируют выше.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но, на мой взгляд, мощное швейцарское поколение потихоньку сходит, как у той же Бельгии. А новых лиц лично я пока не вижу. Да, тащит классный вратарь Зоммер, но в поле новых звёзд я не наблюдаю.
Камерун — команда настроения. Она может на эмоциях выдать потрясающий матч. Главное, чтобы игроки там не начали раньше времени ссориться из-за премиальных. А так, в составе Камеруна есть интересные личности, тот же Шупо-Мотинг, который забивает на месте Левандовского.
Но, как я уже сказал, слишком важны очки вне матчей с Бразилией. Будет битва. Рисковать никто не захочет. Поэтому я ставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.
Жиру: друзья говорят, что я как хорошее вино.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
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