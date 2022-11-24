Швейцария — Камерун: ставка Александра Вишневского на игру чемпионата мира по футболу

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Швейцария — Камерун.
Ставка: Швейцария не проиграет и ТМ 3.5 за 1.48.
«Обе команды редко проводят богатые на голы матчи и в обороне выглядят лучше, чем в атаке. В семи последних матчах сборной Камеруна всегда забивалось не более двух голов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У швейцарцев же более трёх голов в матче не было в течение пяти игр подряд — с тех пор как они были биты в Португалии в Лиге наций со счётом 0:4. Но тот уровень давления на швейцарские ворота, что устроила сборная Португалии, недоступен для сборной Камеруна.
Логично предположить, что едва ли тут будет больше трёх забитых мячей. При этом сборная Швейцарии кажется явным фаворитом и должна как минимум не проигрывать камерунцам. Швейцарцы играют с главным андердогом группы и будут целить на победу», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.
Жиру: друзья говорят, что я как хорошее вино.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
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