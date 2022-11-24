Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Уругвай — Южная Корея: ставка Александра Мостового на игру группы H ЧМ-2022

Уругвай — Южная Корея: ставка Александра Мостового на игру группы H ЧМ-2022
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Уругвай — Южная Корея.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«Сборная Уругвая весьма солидно завершила отборочный цикл к чемпионату мира, добыв четыре победы кряду в последних турах квалификации и пропустив всего один мяч за этот период. Коллектив укомплектован очень опытными игроками, для многих из которых этот мундиаль станет не первым в карьере. Команда хороша в атаке и явно будет рассчитывать на мощь своих форвардов, да и оборона, как показали предыдущие встречи, весьма хороша.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Южной Кореи, то и здесь всё добротно и слаженно. Коллектив всегда отличается характером на международной арене и имеет в составе классных футболистов, некоторые из них представляют серьёзные европейские клубы. Южнокорейская сборная явно будет рассчитывать на выход из группы и станет активно стремиться к набору очков уже в стартовом туре мундиаля.

На мой взгляд, в этой паре у обоих оппонентов примерно равные шансы на победу. Да, Уругвай более опытен и несколько превосходит противника в классе, но Южная Корея никогда не отдаёт без боя очки и очень хорошо готова физически и функционально. Я считаю, что противостояние двух претендентов на места в плей-офф пройдёт в обоюдных выпадах и принесёт голы с обеих сторон», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.

Жиру: друзья говорят, что я как хорошее вино.

Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.

Уругвай — Южная Корея. Луис Суарес решит задачу Уругвай — Южная Корея. Луис Суарес решит задачу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022