Уругвай — Южная Корея: ставка Александра Мостового на игру группы H ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Уругвай — Южная Корея.
Ставка: обе забьют за 2.18.
«Сборная Уругвая весьма солидно завершила отборочный цикл к чемпионату мира, добыв четыре победы кряду в последних турах квалификации и пропустив всего один мяч за этот период. Коллектив укомплектован очень опытными игроками, для многих из которых этот мундиаль станет не первым в карьере. Команда хороша в атаке и явно будет рассчитывать на мощь своих форвардов, да и оборона, как показали предыдущие встречи, весьма хороша.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Южной Кореи, то и здесь всё добротно и слаженно. Коллектив всегда отличается характером на международной арене и имеет в составе классных футболистов, некоторые из них представляют серьёзные европейские клубы. Южнокорейская сборная явно будет рассчитывать на выход из группы и станет активно стремиться к набору очков уже в стартовом туре мундиаля.
На мой взгляд, в этой паре у обоих оппонентов примерно равные шансы на победу. Да, Уругвай более опытен и несколько превосходит противника в классе, но Южная Корея никогда не отдаёт без боя очки и очень хорошо готова физически и функционально. Я считаю, что противостояние двух претендентов на места в плей-офф пройдёт в обоюдных выпадах и принесёт голы с обеих сторон», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Маттеус: если Германия будет так играть с Испанией, то мы не выйдем в плей-офф.
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