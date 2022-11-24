Уругвай — Южная Корея: прогноз Егора Титова на встречу ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уругвай – Южная Корея в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: обе забьют за 2.18.
«Непредсказуемая встреча. Даже трудно найти какие-то факты для ставки на эту встречу. Считается, что явный фаворит Уругвай, я так не думаю. Команда постарела, звёзды перестали быть такими яркими, а Нуньес еще не стал суперигроком, на мой взгляд.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Южную Корею не нужно недооценивать. На прошлом чемпионате мира они выбили в решающем матче немцев. И тут вроде бы восстановился к стартовой игре Сон. А изначально была информация, что он вообще не сыграет.
Думаю, матч очень близок к ничьей, но я ставлю на то, что обе команды забьют. Сон — громадная фигура в мировом футболе, а для своей сборной он культовый футболист. Его неожиданное возвращение должно взбудоражить всю команду. Он найдёт момент, чтобы забить или отдать голевую. Уругвайцы также наверняка свой шанс подкараулят, они очень хороши на стандартах», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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