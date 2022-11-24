Уругвай — Южная Корея: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 24 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Уругвай – Южная Корея в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: Уругвай не проиграет и ТМ 2.5 за 1.80.



«Впервые за долгое время на чемпионат мира Уругвай везёт не Оскар Табарес. У Уругвая по-прежнему все лидеры в строю и играют – те же Суарес и Кавани, в середине поля Арраскаета и прекрасный Вальверде. Уругвай сами знаете какой силой располагает. Это команда, хорошо играющая в обороне и обладающая индивидуально сильными футболистами впереди.



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А Южная Корея может просто «забегать» Уругвай, затерроризировать его своим движением. Но вряд ли такая опытная команда, как Уругвай, поддастся на это движение. Скорее, уругвайцы постараются подстроить соперника под свой темп.



Я думаю, матч получится «низовой», без большого количества моментов и забитых мячей. В этой игре Уругвай, скорее всего, не проиграет. Верю, что, где надо, Муслера свою команду выручит», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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