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Португалия — Гана: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группы H ЧМ-2022

Португалия — Гана: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группы H ЧМ-2022
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Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.12.

«Португалия — один из фаворитов ЧМ-2022. Криштиану Роналду очень хотел бы включить этот трофей в свой список достижений, кроме того, у него есть шанс побить очередной мировой рекорд в стартовом матче с Ганой: если он забьёт, станет единственным футболистом в мире, кому удалось отличиться на пяти чемпионатах мира. Это крутое достижение, не так ли?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, в этом матче фаворитом будет Португалия. Ганцам будет тяжело. У португальцев много хороших игроков: Криштиану, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш.

Что касается шансов Ганы, то это крепкая команда, способная выдержать любое давление. Однако они пропустили ЧМ в России и были выбиты в первом раунде плей-офф на Кубке Африки – 2019. В 2022-м они не вышли из группы на Кубке африканских наций. К тому же Гана проиграла даже Коморским островам.

Что я жду от игры? Это будет непростой матч для Португалии. Гана будет держаться до конца, использовать свою талантливую и активную молодёжь.

Я не буду слишком строг по отношению к своей родине, думаю, что Португалия победит всего лишь со счётом 2:1. Роналду забьёт один или два, братья Айю будут хорошо играть, и кто-нибудь из них забьёт один мяч. Ещё стоит выделить Томаса Парти, блистающего в «Арсенале», он тоже отлично сыграет в этом матче», — сказал Адебайор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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