Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

СКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА за 1.80.

«Вслед за ЦСКА питерские армейцы готовы взять очки и у «Локомотива». Тем более что у ярославского клуба затянувшийся кризис. Команда попала в яму и проигрывает всем подряд. Если уж недавно железнодорожники умудрились проиграть главному аутсайдеру чемпионата — ХК «Сочи», что тогда говорить? В Санкт-Петербурге у них шансов на положительный исход нет никаких. Думаю, если ещё команда матча три проиграет, пошатнётся кресло под Игорем Никитиным. Хотя в нынешней ситуации увольнять тренера при действующем контракте слишком дорого обойдётся клубу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В целом, несмотря на последние неудачи, «Локомотив» занимает на «Западе» четвёртую позицию, отставая от идущего вторым ЦСКА лишь на три очка. Но в Санкт-Петербурге рассчитывать на очковый багаж не стоит. Моя ставка – победа СКА в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Малкин: последние три дня я ежедневно плачу.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 11 голов.

Один из сильнейших тафгаев НХЛ перешёл в команду Капризова.

СКА — «Локомотив». Ротенберг воодушевлён Саудовской Аравией СКА — «Локомотив». Ротенберг воодушевлён Саудовской Аравией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022