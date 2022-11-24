СКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА за 1.80.
«Вслед за ЦСКА питерские армейцы готовы взять очки и у «Локомотива». Тем более что у ярославского клуба затянувшийся кризис. Команда попала в яму и проигрывает всем подряд. Если уж недавно железнодорожники умудрились проиграть главному аутсайдеру чемпионата — ХК «Сочи», что тогда говорить? В Санкт-Петербурге у них шансов на положительный исход нет никаких. Думаю, если ещё команда матча три проиграет, пошатнётся кресло под Игорем Никитиным. Хотя в нынешней ситуации увольнять тренера при действующем контракте слишком дорого обойдётся клубу.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В целом, несмотря на последние неудачи, «Локомотив» занимает на «Западе» четвёртую позицию, отставая от идущего вторым ЦСКА лишь на три очка. Но в Санкт-Петербурге рассчитывать на очковый багаж не стоит. Моя ставка – победа СКА в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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