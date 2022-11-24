Португалия — Гана: ставка Александра Мостового на игру ЧМ-2022 в Катаре 24 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Португалия — Гана.



Ставка: ничья за 4.75.



«Сборная Португалии не имела особых сложностей с проходом на чемпионат мира, но в Лиге наций не смогла стать первой в группе, уступив вершину таблицы Испании. Команда очень хорошо укомплектована, и в её составе есть весьма серьёзные представители многих европейских топ-клубов. Однако Криштиану Роналду сейчас находится не в лучшем расположении духа после скандалов в «Манчестер Юнайтед», что может негативно сказаться на выступлениях лидера португальцев и его партнёров.



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Что касается Ганы, то команда всегда выкладывается по полной на международных соревнованиях, когда попадает на подобные турниры. Сборная отличается подбором физически сильных и мощных футболистов, и переиграть их в борьбе будет непросто для любого оппонента. Да и недавний выигрыш у Швейцарии в товарищеской встрече дал понять, что ганцы не собираются становиться поставщиками очков для остальных представителей квартета.



На мой взгляд, в этой паре не всё так однозначно. Да, на бумаге Португалия считается явным фаворитом противостояния, однако это чемпионат мира и здесь сборные калибра Ганы станут отдавать все силы для успешного выступления. Я считаю, что первая игра может сложиться для европейцев не так гладко, как многие рассчитывают, и они не смогут добиться успеха, но и африканцы не выиграют», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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