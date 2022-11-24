Португалия — Гана: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия — Гана.



Ставка: победа Португалии в первом тайме и матче за 2.02.



«Гана обладает достаточным количеством молодых и интересных талантов. Стоит вспомнить игрока «Аякса» Кудуса, можно поговорить о Салису или о Лампти.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но эта перспективная команда не идёт ни в какое сравнение с Португалией. У Фернанду Сантуша что в атаке россыпь талантов, что в обороне.



Португалия совершенно справедливо считается одним из фаворитов чемпионата мира.



Мне кажется, стоит обратить внимание на тот факт, что Португалия всегда выигрывает к перерыву. Команда очень ярко и быстро начинает каждую игру. Думаю, что старт ЧМ должен получиться именно таким.



Криштиану Роналду уже не игрок «МЮ», этот турнир – особенный для него. И поэтому тоже Португалия будет парить.



Саудовская Аравия многому научила всех. Поэтому недооценки тут не будет. Они побегут и полетят и будут вести к перерыву. Ставлю на П1/П1 в этой игре», — сказал Казанский.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.



Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.



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