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Португалия — Гана: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Португалия — Гана: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира по футболу — 2022
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия — Гана.

Ставка: победа Португалии в первом тайме и матче за 2.02.

«Гана обладает достаточным количеством молодых и интересных талантов. Стоит вспомнить игрока «Аякса» Кудуса, можно поговорить о Салису или о Лампти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но эта перспективная команда не идёт ни в какое сравнение с Португалией. У Фернанду Сантуша что в атаке россыпь талантов, что в обороне.

Португалия совершенно справедливо считается одним из фаворитов чемпионата мира.

Мне кажется, стоит обратить внимание на тот факт, что Португалия всегда выигрывает к перерыву. Команда очень ярко и быстро начинает каждую игру. Думаю, что старт ЧМ должен получиться именно таким.

Криштиану Роналду уже не игрок «МЮ», этот турнир – особенный для него. И поэтому тоже Португалия будет парить.

Саудовская Аравия многому научила всех. Поэтому недооценки тут не будет. Они побегут и полетят и будут вести к перерыву. Ставлю на П1/П1 в этой игре», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.

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