Португалия — Гана: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия — Гана.
Ставка: победа Португалии в первом тайме и матче за 2.02.
«Гана обладает достаточным количеством молодых и интересных талантов. Стоит вспомнить игрока «Аякса» Кудуса, можно поговорить о Салису или о Лампти.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но эта перспективная команда не идёт ни в какое сравнение с Португалией. У Фернанду Сантуша что в атаке россыпь талантов, что в обороне.
Португалия совершенно справедливо считается одним из фаворитов чемпионата мира.
Мне кажется, стоит обратить внимание на тот факт, что Португалия всегда выигрывает к перерыву. Команда очень ярко и быстро начинает каждую игру. Думаю, что старт ЧМ должен получиться именно таким.
Криштиану Роналду уже не игрок «МЮ», этот турнир – особенный для него. И поэтому тоже Португалия будет парить.
Саудовская Аравия многому научила всех. Поэтому недооценки тут не будет. Они побегут и полетят и будут вести к перерыву. Ставлю на П1/П1 в этой игре», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.
Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
Петржела: Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022.
- 24 ноября 2022
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30