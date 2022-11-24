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Англия — США: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Англия — США: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Англии и США. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.57. Шансы американцев оценили коэффициентом 6.30, а ничья идёт за 4.30.

Букмекеры считают, что матч Англия — США будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.88, а ТМ 2.5 идёт за 2.02.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Англии оценивают в 1.14, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Уэльс — Иран с коэффициентом 5.05.

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