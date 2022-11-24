Нидерланды — Эквадор: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы А ЧМ-2022

25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Нидерландов и Эквадора. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.82. Шансы эквадорцев оценили коэффициентом 4.90, а ничья идёт за 3.60.



Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Эквадор не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.18, а ТМ 2.5 идёт за 1.76.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Нидерландов оценивают в 1.22, а на то, что отличится сборная Эквадора, можно поставить за 1.59.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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