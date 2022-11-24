СКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Локомотив».
Ставка: победа СКА за 1.78.
«Вообще, СКА восхитил своей игрой в последнем матче, когда вынес ЦСКА со счётом 6:2. Конечно, московские армейцы провалили начало встречи и кошмарно сыграли в первом периоде, позволив довести счёт до 0:5. Но и клуб из Санкт-Петербурга провёл свой лучший матч в сезоне. И уже не вспоминается, как до этого СКА проиграл пять раз в последних шести встречах. Бывает такой день, когда у тебя получается всё – и ты набираешься колоссальной уверенности, которая в дальнейшем будет тебя нести, как ветер в парусах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Локомотив» — команда хорошая, системная. Но в последних матчах там наметился какой-то спад: 2:3 в овертайме дома с «Северсталью», 2:3 по буллитам дома с «Куньлунем», 1:2 в гостях со «Спартаком».
Три поражения подряд. После этого «Локомотив» поехал в Сочи, где победил 4:1. Но там в раздевалке «леопардов» гуляет вирус, и хозяева были ослаблены. В целом «Локомотив» не отличается креативностью, не так много в последнее время забивает. Да и по физике и силовым приёмам СКА никак «Локомотиву» не уступит.
Я бы в этом матче взял кэф 1.78 на то, что СКА победит в основное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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