Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Локомотив».

Ставка: победа СКА за 1.78.

«Вообще, СКА восхитил своей игрой в последнем матче, когда вынес ЦСКА со счётом 6:2. Конечно, московские армейцы провалили начало встречи и кошмарно сыграли в первом периоде, позволив довести счёт до 0:5. Но и клуб из Санкт-Петербурга провёл свой лучший матч в сезоне. И уже не вспоминается, как до этого СКА проиграл пять раз в последних шести встречах. Бывает такой день, когда у тебя получается всё – и ты набираешься колоссальной уверенности, которая в дальнейшем будет тебя нести, как ветер в парусах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» — команда хорошая, системная. Но в последних матчах там наметился какой-то спад: 2:3 в овертайме дома с «Северсталью», 2:3 по буллитам дома с «Куньлунем», 1:2 в гостях со «Спартаком».

Три поражения подряд. После этого «Локомотив» поехал в Сочи, где победил 4:1. Но там в раздевалке «леопардов» гуляет вирус, и хозяева были ослаблены. В целом «Локомотив» не отличается креативностью, не так много в последнее время забивает. Да и по физике и силовым приёмам СКА никак «Локомотиву» не уступит.

Я бы в этом матче взял кэф 1.78 на то, что СКА победит в основное время», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Малкин: последние три дня я ежедневно плачу.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 11 голов.

Один из сильнейших тафгаев НХЛ перешёл в команду Капризова.

СКА — «Локомотив». Ротенберг воодушевлён Саудовской Аравией СКА — «Локомотив». Ротенберг воодушевлён Саудовской Аравией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022