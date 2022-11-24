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Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Португалия — Гана

Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Португалия — Гана
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Португалия — Гана.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 за 1.62.

«Наступает зима, поэтому приходит время чемпионата мира по футболу в Катаре. Вот в такое необычное время проходит мундиаль в 2022 году. У Португалии – главная звезда в инфополе. Накануне чемпионата мира Криштиану Роналду публично поссорился с «МЮ». Теперь с группового этапа он должен выливать всю свою злость и профессионализм. Сборная Ганы подходящий для этого соперник.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В 1-м туре сборные попытаются вести себя довольно скованно и не раскрываться. Но это касается, скорее, Ганы. У Португалии великолепный состав. Мендеш и Геррейру действуют на одном фланге обороны, Канселу — на другом. Есть еще Бернанду Силва, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Жоау Феликс. Такой статусной команды у португальцев я ещё не припомню. Поэтому в ворота Ганы должно залететь много мячей», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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