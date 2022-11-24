Уругвай — Южная Корея: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Сегодня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Уругвайцы в первом тайме имели хороший шанс открыть счёт на 43-й минуте. Полузащитник Федерико Вальверде с углового навесил в центр штрафной, где защитник Диего Годин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после его удара угодил в штангу.
В конце второй половины встречи южноамериканцы могли забить. Вальверде перед штрафной азиатской команды освободился от опеки, продвинулся в свободную зону и плотно пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.
Александр Мостовой дал рискованный прогноз на матч Португалия — Гана.
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