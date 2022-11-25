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Уэльс — Иран: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир

Уэльс — Иран: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир
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25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Уэльса и Ирана. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами валлийцев: поставить на победу Уэльса можно с коэффициентом 2.15. Шансы иранцев оценили коэффициентом 4.10, а ничья идёт за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Иран не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.50, а ТМ 2.5 идёт за 1.59.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.20. Гол Уэльса оценивают в 1.30, а на то, что отличится сборная Ирана, можно поставить за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 9.03.

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