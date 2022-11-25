Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после 1-го тура группового этапа

Вчера на ЧМ-2022 завершился 1-й тур группового этапа. Все сборные провели по одному матчу. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



По оценке аналитиков, главный претендент на победу — сборная Бразилии. Поставить на неё можно с коэффициентом 3.75. В 1-м туре команда Тите победила Сербию 2:0.



За 8.00 можно поставить на сборную Франции, которая в первой своей игре разгромила Австралию — 4:1. Таким же коэффициентом оценили шансы Испании. Эта команда одержала самую крупную победу в 1-м туре, забив семь мячей в ворота Коста-Рики.



Поставить на Англию можно за 8.50. Команда Гарета Саутгейта также отметилась крупной победой: англичане обыграли Иран 6:2. А вот на одного из главных неудачников 1-го тура — сборную Аргентины — дают коэффициент 10.50. Месси и компания проиграли Саудовской Аравии 1:2.

За 14.00 можно сделать ставку на команду Португалии, а за 15.00 — на Нидерланды. Шансы Бельгии оценили коэффициентом 21.00, а Германии — 27.00. Немцы свой первый матч проиграли Японии — 1:2.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



Ришарлисон назвал гол Сербии ножницами одним из лучших в карьере.



Стало известно, что сказал тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.



Месси тренировался индивидуально перед матчем с Мексикой.