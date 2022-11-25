Уэльс — Иран: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс – Иран во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: ТМ 8.5 углового за 1.85.



«2-й тур чемпионата мира. Начинаем с матча Уэльс — Иран. Британцы ушли от поражения в игре со сборной Америки. Хотя игру Уэльс показал не бог весть какую, особенно в первом тайме. Там моментов совсем не было. Во втором Гарет Бэйл заставил сфолить на себе игрока сборной США, сам же он реализовал пенальти. В итоге — 1:1.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во втором тайме Уэльс как-то двигался более-менее, но, повторюсь, общего, целостного впечатления не оставил.



Иран в первом матче проиграл по всем статьям. Да, там был план, но в него не входила ранняя замена основного вратаря. Но что получилось, то получилось. Шесть мячей Иран пропустил, много. Но корректировочки Кейруш сделает.



Говорят, что под Англию у Ирана выпускался не самый основной состав, чтобы дальше разбираться с командами своего уровня.



Но посмотрим, что Иран предложит. Он ни одного углового не заработал в матче с Англией. А Уэльс заработал три в матче с США.



Сложный матч для прогноза. Можно было бы сыграть тотал меньше. Но я, пожалуй, сыграю тотал меньше 8,5 углового», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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