Уэльс — Иран: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Уэльс — Иран.



Ставка: ничья за 3.14.



«Сборная Уэльса довольно неплохо провела свой стартовый поединок на мундиале, хотя в первом тайме была не так активна в атаке и больше оборонялась. Однако после перерыва валлийцы значительно прибавили в агрессии и смотрелись уже интереснее соперника впереди. В целом встреча с США показала, что «драконы» очень хорошо готовы физически и будут активно бороться за места в плей-офф, имея такой опытный и крепкий состав.



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Что касается Ирана, то команда смогла приятно удивить своим желанием и открытой игрой, однако результата это не принесло. Да, иранцам удалось дважды забить англичанам и они весьма недурно смотрелись впереди, но в обороне сыграли скверно и закономерно пропустили так много. Однако у сборной ещё остаются шансы добыть путёвку в следующий раунд, хотя это будет крайне непросто воплотить в реальность.



На мой взгляд, соперники в этой паре имеют примерно равные шансы на выигрыш, учитывая их форму и качество игры в первых поединках. Уэльс довольно уязвим при массированных атаках, но превосходит оппонента по опыту и кондициям. Однако Иран гораздо интереснее выглядел в нападении и после поражения будет настроен крайне решительно. Я считаю, что схватка пройдёт во взаимных атаках и не выявит победителя», — сказал Мостовой.



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