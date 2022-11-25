Уэльс — Иран: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Уэльс — Иран.
Ставка: ничья за 3.14.
«Сборная Уэльса довольно неплохо провела свой стартовый поединок на мундиале, хотя в первом тайме была не так активна в атаке и больше оборонялась. Однако после перерыва валлийцы значительно прибавили в агрессии и смотрелись уже интереснее соперника впереди. В целом встреча с США показала, что «драконы» очень хорошо готовы физически и будут активно бороться за места в плей-офф, имея такой опытный и крепкий состав.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Ирана, то команда смогла приятно удивить своим желанием и открытой игрой, однако результата это не принесло. Да, иранцам удалось дважды забить англичанам и они весьма недурно смотрелись впереди, но в обороне сыграли скверно и закономерно пропустили так много. Однако у сборной ещё остаются шансы добыть путёвку в следующий раунд, хотя это будет крайне непросто воплотить в реальность.
На мой взгляд, соперники в этой паре имеют примерно равные шансы на выигрыш, учитывая их форму и качество игры в первых поединках. Уэльс довольно уязвим при массированных атаках, но превосходит оппонента по опыту и кондициям. Однако Иран гораздо интереснее выглядел в нападении и после поражения будет настроен крайне решительно. Я считаю, что схватка пройдёт во взаимных атаках и не выявит победителя», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
Ришарлисон назвал гол Сербии ножницами одним из лучших в карьере.
Стало известно, что сказал тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.
Месси тренировался индивидуально перед матчем с Мексикой.
- 25 ноября 2022
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
- 24 ноября 2022
-
23:57
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:30