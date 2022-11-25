Уэльс — Иран: прогноз Тимура Журавеля на игру ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Уэльс — Иран.
Ставка: Иран не забьёт за 2.22.
«Уэльс очень круто включился во втором тайме матча со сборной США. Он заслуженно отыгрался, даже должен был выигрывать.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Иран крупно проиграл Англии, и, мне кажется, что уровень этой команды не соответствует чемпионату мира. Я думаю, что Уэльс выиграет, но не так крупно, как Англия. Я бы поставил, что Иран не забьёт в этой встрече. Да, два гола они забили англичанам, но уже тогда, когда те расслабились. Но в этой игре не будет момента, когда Уэльс расслабится. Думаю, что валлийцы будут собранными на протяжении всего матча», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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- 25 ноября 2022
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