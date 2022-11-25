Англия — США: ставка Александра Мостового на матч группы B ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Англия — США.



Ставка: победа Англии в один гол за 3.46.



«Сборная Англии отлично проявила себя в атаке в дебютном туре чемпионата мира и смогла реализовать практически всё, что создала. Однако в обороне британцы показали себя с не лучшей стороны и дважды пропустили, что при иных обстоятельствах могло стать критичным. Вероятнее всего, предстоящий противник не станет позволять «трём львам» слишком много вольностей в собственной штрафной площади — но и американцы не славятся эталонной защитной линией.



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США качественно провели первый тайм с валлийцами и вполне могли уходить на перерыв с более весомым отрывом в счёте. Но «янки» не сумели дожать противника до перерыва, а во втором отрезке решили сыграть вторым номером, что оказалось губительным в плане набора трёх баллов. Теперь команде следует брать очки в схватке с англичанами, иначе шансы на выход в плей-офф понизятся до минимальных.



Я считаю, что англичане смотрятся предпочтительнее на роль победителя пары. Да, на фоне Ирана «три льва» весьма внушительно выглядели в атаке, но и американскую оборону они, вероятнее всего, тоже будут проходить с не меньшей лёгкостью. Забить так много, может, и не получится, но три очка британцы, на мой взгляд, в упорной борьбе возьмут», — сказал Мостовой.



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