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Англия — США: прогноз Александра Елагина на матч ЧМ-2022 25 ноября

Англия — США: прогноз Александра Елагина на матч ЧМ-2022 25 ноября
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — США.

Ставка: победа Англии во втором тайме за 1.89.

«Англичане лихо стартовали и разгромили иранцев со счётом 6:2. Команда Гарета Саутгейта сразу же сделала заявку на то, что планирует добиться многого. В случае победы англичане практически обеспечивают себе место в 1/8 финала. Соперники провели между собой 11 матчей. Восемь раз выиграли англичане, две победы на счету США, одна встреча завершилась вничью. Самое интересное, что все восемь побед англичане одержали в товарищеских матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В 1950 году англичане дебютировали на мировых первенствах и потерпели ошеломляющее поражение от США. Вторая встреча на чемпионате мира между нашими героями произошла в 2010 году и завершилась ничьей — 1:1. Думаю, и на сей раз у англичан не получится. Фавориту придётся раскрываться и идти вперёд во второй половине встречи», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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