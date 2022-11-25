Англия — США: прогноз Александра Елагина на матч ЧМ-2022 25 ноября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — США.
Ставка: победа Англии во втором тайме за 1.89.
«Англичане лихо стартовали и разгромили иранцев со счётом 6:2. Команда Гарета Саутгейта сразу же сделала заявку на то, что планирует добиться многого. В случае победы англичане практически обеспечивают себе место в 1/8 финала. Соперники провели между собой 11 матчей. Восемь раз выиграли англичане, две победы на счету США, одна встреча завершилась вничью. Самое интересное, что все восемь побед англичане одержали в товарищеских матчах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В 1950 году англичане дебютировали на мировых первенствах и потерпели ошеломляющее поражение от США. Вторая встреча на чемпионате мира между нашими героями произошла в 2010 году и завершилась ничьей — 1:1. Думаю, и на сей раз у англичан не получится. Фавориту придётся раскрываться и идти вперёд во второй половине встречи», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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