Англия — США: прогноз Эммануэля Адебайора на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Англия — США.



Ставка: победа Англии 1:0 за 6.60.



«Сборная Гарета Саутгейта начала чемпионат, уничтожив Иран 6:2, что меня очень удивило. В то же время Гарри Кейн не забил ни одного мяча. В матче с США будут важны защитные действия, потому что Иран показал, несмотря на счет, что игра англичан не является безупречной. В последних четырех матчах, включая Лигу наций, они пропустили 14 мячей, а у США быстрые и техничные футболисты в нападении.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Кто фаворит в матче? Конечно, я бы сказал, что это Англия. У неё большие шансы на победу, а Гарри Кейн сделает всё возможное, чтобы забить. Это важно для его уверенности в себе, так необходимой во время всего турнира.



У США был непростой матч с Уэльсом. Они еле удержали ничью, хотя даже вели в счёте. Противостояние с Англией является историческим для американцев, так что они будут максимально настроены на игру.



Чего я ожидаю от матча? Я думаю, Англия победит, но это будет тяжёлая игра для них. Я вижу счёт 1:0, мой братан Гарри Кейн забьет этот единственный гол», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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