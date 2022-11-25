Англия — США: прогноз Дарьи Мироновой на встречу чемпионата мира — 2022 в Катаре

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 в Катаре.



Ставка: победа Англии за 1.61.



«Американцы рады попаданию команды на мундиаль, но многого не ожидают. В случае со сборными Канады и США самое важное — развитие и популяризация спорта. Интерес к футболу вырастет в разы, а значит, увеличатся телевизионные и спортивные контракты и количество детских школ.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Есть вопросы к тренеру американцев, который не дал Джио Рейну сыграть в первом матче. Его не выпустили даже на замену. Если игрок «Боруссии» не получил шанса, то предугадать действия наставника сборной США сложно. Скорее всего, сей акт был обусловлен тактическими схемами. Сам футболист после матча заявил, что он в отличном здравии и готов помогать команде.



Англия позволила Ирану забить два мяча, что тоже странно. Партнёр Джио Рейна по «Боруссии» Джуд Беллингем, которому всего 19 лет и на которого идёт «охота» всех топ-клубов мира, провёл фантастический матч с Ираном. Забил, отбирал мячи, был главным распасовщиком своей команды. Высокую оценку экспертов заслужил не только он, но и Сака.



Ожидания от матча сложные. По опыту, статусу и афише Англия — однозначно фаворит. Сойдутся молодые, дерзкие команды со множеством восходящих звёзд. Глубина состава англичан выглядит симпатичнее и значимее, поэтому остановлюсь на минимальном преимуществе англичан. Победа Англии», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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