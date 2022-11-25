«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.03.
«В своём последнем матче «Автомобилист» совершил сумасшедший камбэк, переведя игру в овертайм за доли секунды до окончания третьего периода. А в овертайме команда из Екатеринбурга сумела вырвать победу, и сейчас «Автомобилист» — лидер дивизиона «Восток». На данный момент у команды семиматчевая победная серия, и она не прочь её продлить. Тем более что у «Салавата Юлаева» не всё в порядке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У уфимцев своя серия. На данный момент команда имеет шестиматчевую серию поражений, причем четыре из этих шести встреч были проиграны дома, в том числе и главному аутсайдеру лиги – ХК «Сочи». Кризис у «Салавата» налицо. Что-то сомневаюсь, что нынешний «Салават» способен остановить «Автомобилист». А потому ставлю на победу команды из Екатеринбурга в матче. Таким образом, страхуюсь от овертайма, который, кстати, вполне возможен», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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