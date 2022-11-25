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Уэльс — Иран: прогноз Егора Титова на игру группового раунда ЧМ-2022

Уэльс — Иран: прогноз Егора Титова на игру группового раунда ЧМ-2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уэльс – Иран во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

Ставка: ТМ 2 за 1.95.

«Очень жёсткое поражение потерпел Иран в 1-м туре. 2:6 на старте чемпионата мира — это очень неприятно, больно. Но иногда такие неудачи отрезвляют, заставляют лучше готовиться дальше, максимально концентрироваться. Абсолютно ничего не потеряно для иранской сборной. В игре с англичанами просто так сложилось, ещё и травма вратаря психологически негативно сказалась. Уверен, что мы сейчас увидим другой Иран, крепкий, боевитый.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уэльс преобразился по ходу игры со Штатами. За счёт опыта получилось надавить, в итоге Бэйл заработал пенальти и забил. Ещё и трибуны классно поддержали.

Здесь, думаю, Иран постарается грамотно сыграть в обороне. Никуда он торопиться не будет, а будет выжидать. Свои шансы у иранцев обязательно будут, главное — строго сыграть сзади. Уэльс, конечно, тоже никуда не понесётся. Будет выжидательный футбол. А если кому-то повезёт забить, то эта команда вцепится в необходимый результат. Ставлю на вариант — тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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