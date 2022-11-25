Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Аргентина — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
Комментарии

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Аргентины и Мексики. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.58. Шансы мексиканцев оценили коэффициентом 6.80, а ничья идёт за 4.10.

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Мексика не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.05, а ТМ 2.5 идёт за 1.86.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Аргентины оценивают в 1.16, а на то, что отличится сборная Мексики, можно поставить за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

Бруну Фернандеш: молю, продолжайте критиковать Роналду.

Аргентинские и мексиканские болельщики подрались из-за Месси.

Главный тренер сборной Сербии: в Катар мы приехали с кучей проблем.

Аргентина — Мексика. Месси в порядке Аргентина — Мексика. Месси в порядке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022