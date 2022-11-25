Катар — Сенегал: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура группы А ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Катар – Сенегал во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 2.30.



«Катар по 1-му туру — одно из главных разочарований чемпионата мира. Не знаю, как готовилась команда, что наигрывала. Не получилось по итогу ничего. Говорили, что там в ходу испанские методики, хотят играть в таком стиле, но с Эквадором был полный провал. И вряд ли будет проще во 2-м туре. Сенегал, на мой взгляд, не слабее Эквадора.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сенегал раздосадован результатом матча с голландцами. По игре африканская сборная оставила очень приятное впечатление. Организация отличная, комбинируют неплохо. Понятно, что не хватает Мане. Но тут еще вратарь Менди ошибся. Не повезло.



На 2-й тур запредельный настрой будет у сенегальцев. Мне кажется, что они понесутся вперёд и просто сметут со своего пути Катар. От хозяев преображения я уже не жду. Эквадор во втором тайме успокоился, Сенегал же может держать высочайший темп все 90 минут. Так что беру победу Сенегала с форой (-1)», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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