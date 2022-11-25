«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз».



Ставка: «Калгари» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.69.



«На мой взгляд, наиболее важным фактором для правильного прогноза является даже не то, что оба соперника будут играть второй матч подряд за календарные сутки, а то, что для «Калгари» это будет уже пятый подряд выездной матч, причём четыре предыдущих «огоньки» играли через сутки, а пятый так и вовсе подряд. И перелёты, перелёты, перелёты. Можно много говорить о том, что профессионалам, дескать, всё равно, где и как играть, но ведь профессионалы – это тоже люди из костей и мяса, а людям свойственно накапливать усталость. И в американской столице одиссея «огоньков» не закончится — через день у них будет ещё шестой выездной матч в Роли, и только после этого им разрешат повидать семьи.



Лучшие прогнозы на сегодня.



То есть такой «Калгари» нормальный «Вашингтон» должен разбирать на запчасти в основное время и спокойно. Но ведь нынешний «Вашингтон» далёк от нормальности, и вообще, о какой нормальности может идти речь при 42,5 процента набранных очков? И пусть даже этот показатель дома повышается до 55,0 процентов, это совсем не повод петь дифирамбы. Особенно после серии поражений.



Правда, сами «огоньки» на выезде не блещут, выдавая на-гора 50-процентный результат, что хуже общесезонного. Но при этом нынешнюю выездную серию они проводят очень прилично.



А вот серия между этими соперниками больше склоняется в сторону гостей, хотя и нельзя сказать, что она полностью гостевая. В двадцати личных встречах, сыгранных за последние без малого пятнадцать лет, «вашики» победили 12 раз. Но при этом в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Вашингтоне в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, абсолютное равенство – пять побед на пять.



Вывод: «Вашингтон» пропускает много, а «Калгари» по ситуации может как сыграть в открытый хоккей, так и подсушить игру. Поэтому предположу, что тотал будет выше 5,5, а по итогам матча «Калгари» не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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