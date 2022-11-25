«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз».

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.19.



«До предыдущего матча обе команды шли по нарастающей. У «Тампы» была серия из четырёх побед подряд, у «Сент-Луиса» ещё более впечатляющая – из семи. «Молнии» оступились дома, и тут никаких вопросов быть не может, поскольку проиграли они неудержимому «Бостону» (когда же он «накушается»?). «Блюзмены» влетели в Баффало, причём влетели крупно, что даёт простор для фантазий.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Тампы» общесезонный показатель набранных очков сейчас равен 60,5 процента, а домашний несколько выше – 65 процентов. «Сент-Луис» набирает в сезоне 52,6 процента очков, а в гостях ровно половину – 50 процентов. То есть можно констатировать, что для обоих соперников место проведения матча грандиозной ценности не представляет.



А вот статистика личных встреч определённую ценность представлять может, потому что из неё становится ясной сильная домашняя направленность данной серии. За последние двенадцать лет соперники, представляющие разные конференции, сыграли между собой 21 матч. У «Сент-Луиса» аккурат двойное преимущество по количеству побед – 14 против 7. Однако в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Тампе в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, у хозяев солидное преимущество – восемь побед «молний» против двух у «блюзменов».



Суммируя всё вышеизложенное, выхожу на прогноз достаточно приличного по голевой интенсивности матча, тотал у которого наверняка превысит 5,5. И в матче этом «Тампа» наберёт как минимум одно очко. А как максимум… Да там может быть всё, что угодно», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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