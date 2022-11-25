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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 ноября

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 ноября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5.5 за 4.85.

«У «Салавата» всё настолько плохо, а у «Автомобилиста» всё настолько хорошо, что очевидный результат предстоящего матча прямо-таки ослепляет. И это напрягает, поскольку в таких случаях жди неприятностей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Попробуем разобраться, что к чему. У «Салавата» уже шесть поражений подряд, в числе которых четыре домашних. Уфимцы умудрились влететь дома даже ХК «Сочи», который и с новым тренером продолжает обретаться на дне всех мыслимых турнирных таблиц. «Салават» в целом набирает 62,1 процента очков, но аналогичный домашний показатель куда ниже – 56,3 процента очков и пять домашних поражений подряд.

У «Автомобилиста» всё наоборот. Победная серия длится уже семь матчей, свердловчане вытаскивают ничейные матчи с «Магниткой» и «Трактором», а сочинцам, которые обыграли «Салават», накидывают восемь шайб. При этом в нынешнем сезоне «Автомобилист» уфимцам уже проиграл, причем влетел дома всухую, а долг, как известно, платежом красен.

В общем, всё настолько в пользу «Автомобилиста», что лично я устраиваю против этого одиночный Майдан в своём лице. И прогнозирую матч с тоталом выше 5.5, по итогам которого «Салават» наконец-то наберёт два очка. И никому не рекомендую пользоваться этим прогнозом», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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