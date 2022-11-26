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Тунис — Австралия: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир

Тунис — Австралия: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир
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26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Туниса и Австралии. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Туниса можно с коэффициентом 2.17. Шансы австралийцев оценили коэффициентом 3.80, а ничья идёт за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Тунис — Австралия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.30, а ТМ 2.5 идёт за 1.69.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.02. Гол Туниса оценивают в 1.28, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 1.53.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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Тунис – Австралия. Африканцы сделают заявку на выход из группы Тунис – Австралия. Африканцы сделают заявку на выход из группы
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