Тунис — Австралия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Туниса и Австралии. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Туниса можно с коэффициентом 2.17. Шансы австралийцев оценили коэффициентом 3.80, а ничья идёт за 3.30.
Букмекеры считают, что матч Тунис — Австралия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.30, а ТМ 2.5 идёт за 1.69.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.02. Гол Туниса оценивают в 1.28, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 1.53.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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