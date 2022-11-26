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Франция — Дания: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир

Франция — Дания: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир
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26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Франции и Дании. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.80. Шансы датчан оценили коэффициентом 5.20, а ничья идёт за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Франция — Дания не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.13. Гол Франции оценивают в 1.20, а на то, что отличится сборная Дании, можно поставить за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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