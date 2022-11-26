Франция — Дания: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Франции и Дании. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.80. Шансы датчан оценили коэффициентом 5.20, а ничья идёт за 3.60.
Букмекеры считают, что матч Франция — Дания не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.13. Гол Франции оценивают в 1.20, а на то, что отличится сборная Дании, можно поставить за 1.71.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Главный тренер сборной Аргентины Скалони опроверг информацию о травме Месси.
Азмун: я не был готов играть на сто процентов с Уэльсом.
Луис Энрике: разрешаю игрокам заниматься сексом перед матчем, но без оргий.
- 26 ноября 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30